Jeune public. Je me réveille : enfin un vrai concert pop pour les bébés !

Le Sillon à Petit-Couronne accueille le mercredi 22 janvier à 15h30 et 18h Mosai et Vincent, deux musiciens qui ont décidé de rendre la pop accessible aux 0 à 3 ans ! Lassés par les concerts niais pour tous petits, les deux compères se sont lancé ce nouveau défi en 2016 et ont depuis joué ce spectacle plus de 500 fois : un succès qui s'explique par l'originalité du concept. "Avec Je me réveille, c'est la première fois qu'on s'adresse à un public aussi jeune", explique Mosai. Ce spectacle sur mesure a pour thématique le corps qu'on apprend à mouvoir et qui grandit : "Le sujet parle vraiment aux enfants et s'applique au spectacle puisqu'on commence par écouter des musiques douces pour aller crescendo et inviter les enfants à danser." Évoluant autour d'un arbre lumineux dans lequel les instruments sont suspendus, Mosai et Vincent captent l'attention des petits, mettant l'accent sur la poésie et la musicalité des mots : "Ils n'en saisissent pas tous le sens mais ils comprennent l'intention." Les parents y trouvent aussi leur compte car le spectacle est teinté d'humour et s'achève même en "rêve partie". (3 à 8€. 02 35 69 12 13)