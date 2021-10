Flamanville. Clément Venturini et Marion Norbert Riberolle en bleu-blanc-rouge

Dimanche 12 janvier sur un circuit tracé dans le parc du château de Flamanville (Manche) Clément Venturini (AG2R La Mondiale) a remporté l'épreuve Elites Hommes des championnats de France de cyclo-cross.

Le Lyonnais Clément Venturini, seul en tête dès le premier tour, a ensuite contrôlé les écarts, sous le soleil, pour s'imposer avec une quarantaine de secondes d'avance et renouveler ses succès dans la course élite de 2017, à Lanarvily (Finistère), et 2019 à Besançon (Doubs). Il a devancé Joshua Dubau (Team Peltrax) et Fabien Doubey (Wanty Gobert).

Dans l'épreuve Dames : le titre va à Marion Norbert Riberolle, 21 ans, qui a privé Caroline Mani d'un sixième titre.