Rouen. QRM ne fait pas le poids face au leader Dunkerque

Le match

L'année 2020 ne commence pas de la meilleure des manières pour les Rouges et Jaunes, qui encaissaient déjà trois buts au cours de la première mi-temps par Dimitri Boudaud, Mohamed Bayo qui file en face à face après une erreur de marquage puis Bosca pour conclure ces premières 45 minutes de jeu. Côté normand, Diarra a a illustré le manque de réussite des siens en touchant la barre transversale sur l'une des opportunités de réduire la marque. Après l'expulsion de Gustavo Sangaré, tout juste entré en jeu et qui écope de deux cartons jaunes en deux minutes, les joueurs de Manu Da Costa vont réussir un beau baroud d'honneur. D'abord en réduisant l'écart au tableau d'affichage à la 72e minute par Gaëtan Laura, avant que ce même attaquant ne ramène QRM à un but des locaux à la 90e minute sur une superbe frappe de 25 mètres. Un sursaut louable mais bien trop tardif pour pouvoir espérer s'imposer.

Prochain rendez-vous

13e au classement à deux points de la zone de relégation, les joueurs de QRM ont rendez-vous au stade Robert-Diochon le vendredi 24 janvier 2020 pour affronter l'équipe de Pau, 4e.