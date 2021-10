Rouen. Réouverture de Lubrizol : aucun dossier n'a encore été déposé

Quelle est la cause de l'incendie de Lubrizol et de Normandie Logistique, le 26 septembre 2019 à Rouen ? Plus de trois mois après les faits, la question reste sans réponse. Pas de quoi toutefois empêcher la dépollution d'avancer sur le site. Le mercredi 8 janvier, à l'occasion de ses vœux à la presse, le préfet de Région, Pierre-Audré Durand, a indiqué que près de 800 fûts, sur les 1 380 endommagés, avaient déjà été évacués. De là à envisager, en plus des deux unités actuellement en service, une réouverture partielle ou totale de Lubrizol ? Nous n'y sommes pas encore. "Je conçois assez difficilement le dépôt d'un dossier tant que l'intégralité n'a pas été enlevée", indique le préfet.

À ce jour, du reste, aucun dossier de réouverture n'a été déposé auprès des services de l'État. "Je surveille avec beaucoup de vigilance la remise en ordre du site. J'espère avoir bientôt un positionnement de l'autorité judiciaire sur la zone gelée sur le site. Elle ne peut pas être déblayée tant que les investigations ne sont pas terminées. Les exploitants attendent l'autorisation pour nettoyer", explique Pierre-André Durand.