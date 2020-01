Rouen. Au Zèbre à pois, changement de propriétaire, mais pas d'esprit

Il suffit de passer le seuil de ce bistrot de la rue aux Ours, dans le centre de Rouen, pour constater que tout est comme avant, ou presque. L'enseigne, très populaire, a pourtant changé de propriétaire dans le courant de l'année 2019. C'est Christian Comont, qui tient aussi le Socrate, qui a repris les lieux. Mais les serveurs, Sylvain et Alexis sont restés. Et ils accueillent toujours le client avec un sourire jusqu'aux oreilles, des éclats de rire sonores et un bon mot. Aux fourneaux, c'est désormais Chantal Lothon qui officie, 29 ans sur les routes comme routière, puis chauffeur de bus dans l'Eure. Une nouvelle vie qui démarre pour cette amoureuse de la "cuisine maison" et des "plats simples" et conviviaux.

La tourte dans tous ses états

Et comme l'idée était de ne pas changer une équipe qui gagne, la spécialité de la maison, aux côtés des croques, bruschetta et salades composées, est restée la même : la tourte. Une belle base de gratin dauphinois, agrémentée ensuite de ce qui convient à la cheffe. "J'ai gardé des recettes d'avant et j'en ai ajouté de nouvelles", explique-t-elle. Le tout est de "bien la monter et de faire attention à la cuisson". Les tourtes se préparent aussi la veille. "Elles doivent refroidir pour bien se tenir". Dans le petit restaurant, elles sont présentées sur le comptoir dans un petit frigo. Plus qu'à faire réchauffer, ce qui permet un service très rapide. En cinq minutes, je trouvais sur ma table cette généreuse part de tourte poulet chorizo. Croquante sur le dessus, généreuse à l'intérieur, accompagnée d'une belle sauce à la crème et d'une feuille de salade, pour la conscience… Un plat simple et généreux dont je me délecte. Avec en dessert une belle tarte tatin tiède, un café, et un verre de vin, je m'en sors pour 17 euros, et la bonne humeur en prime. "On repart d'ici avec le sourire", se satisfait la patronne. Toujours une belle adresse donc, avec une cuisine et une atmosphère réjouissante et sans chichi.

Pratique : 17 rue aux Ours à Rouen, du mardi au samedi de 8 heures à 19 heures. Tel : 02 35 70 42 00