Caen. Municipales 2020. Xavier Le Coutour rejoint le Rassemblement écologiste et citoyen

Représentant de Citoyens à Caen, Xavier Le Coutour s'unit à la liste écologiste et citoyenne de Caen, portée par Rudy L'Orphelin.

La gauche se renforce en vue des

municipales de 2020

Perdante du dernier mandat de 2014, la gauche de Rudy L'Orphelin se renforce avec le mouvement CAP 21, mais aussi Citoyens à Caen, représenté par Xavier Le Coutour, pour tenter à nouveau sa chance au mois de mars prochain. L'écologie sera bien évidemment au cœur de leur campagne mais pas seulement. Les questions de solidarité et du renforcement des politiques publiques seront aussi mis sur la table. "Ne pas s'associer aurait été une mauvaise idée, déclare Xavier Le Coutour, ancien adjoint de Philippe Duron. Nos projets étaient proches et cohérents. On fait de la politique pour porter un projet au service de la population et nos projets étaient cohérents. Notre rassemblement s'est fait naturellement". Leur projet sera présenté fin janvier.

Une nouvelle union à venir ?

Xavier Le Coutour ne serait pas le seul à s'associer au Rassemblement écologiste et citoyen à Caen en ce début d'année. Le Parti communiste de Lilian Bellet a de grandes chances de le rejoindre. "C'est la seule dynamique à gauche qui peut réellement créer une alternative à la droite", se confie Lilian Bellet. "Les échanges sont sur la bonne voie", poursuit Rudy L'Orphelin.

Le parti socialiste en cavalier seul ?

De son côté, il semblerait que Gilles Déterville, chef de file du Parti socialiste, mène tout seul sa campagne d'ici les 15 et 22 mars prochains. En l'état, Rudy L'Orphelin évoque "des discussions qui n'ont pas permis d'avancer sereinement pour s'unir".