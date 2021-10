Normandie. On connaît les prénoms des premiers bébés de 2020

Rose, Jade, Ambre, Maël, Louis, Enzo, Timéo… ils ont été les prénoms les plus donnés en 2019. En 2020, les parents ont trouvé des prénoms encore plus originaux. La petite Nessy, premier bébé de l'année au CHU de Rouen est née à 00 h 38 et pèse 2,690 kg. En 2019, 2 944 accouchements ont eu lieu au CHU de Rouen.

Un accouchement express à Cherbourg

Toujours en Seine-Maritime mais cette fois, du côté du Havre, le premier bébé de l'année est un garçon. Il se prénomme Rafaël et pèse 3,70 kg. Fils de Nelson et Mallaury, il a pointé le bout de son nez à 5 h 20 ce mercredi 1er janvier. À l'hôpital du Havre, 3 116 accouchements ont eu lieu en 2019. À Cherbourg, les parents attendaient avec impatience la petite Azelya (2,895 kg). En sept minutes, la maman a accouché de son troisième enfant. En 2019, 1 834 naissances ont été enregistrées à l'hôpital manchois. Enfin, à Caen, 3 061 accouchements ont eu lieu l'année dernière et le premier bébé de l'année 2020 se nomme Dawod. Il s'agit du sixième garçon d'une famille de sept enfants. Il est né à 2 h 34, avec quatre semaines d'avance. Il pèse 2,430 kg pour 45 centimètres.