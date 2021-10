Orne. Nouveau: du coaching pour les travaux de bricolage et de jardinage, avec Bricomarché [Publireportage]

Le "do-it-yourself" est à la mode. Mais entre l'idée et la réalisation se glisse souvent la peur de mal faire. Quand il s'agit de se lancer dans les travaux de bricolage ou de jardinage chez soi, difficile de prendre des risques sans s'y connaître un peu.

Pour faciliter la vie des particulier Bricomarché propose désormais un coaching sur-mesure pour les travaux de bricolage ou de jardinage. L'offre est disponible à proximité de la Ferté-Macé, mais aussi Argentan et Falaise. La proposition est triple: " le coaching à la maison, le service pose et l'atelier en magasin ", explique Patrick Machard, président-directeur général des Bricomarché. Le client reste seul pilote du projet, de A à Z, mais il est entouré.

Coaching à la maison

Le coaching à la maison, pour bricolage et jardinage, est assuré par des professionnels indépendants, sélectionnés et missionnés par l'entreprise Coach monkey, partenaire exclusif de Bricomarché. Les professionnels ne viennent pas réaliser le chantier mais, comme pour des cours à domicile, ils coachent et expliquent au particulier comment faire lui-même. Ce soutien peut se faire à plusieurs niveaux. Ludovic Lottin, directeur général de Coach monkey décline les quatre solutions proposées : " Le conseil au démarrage du chantier, pour correctement le définir (durée : 1 heure). L'accompagnement ponctuel (3 h). L'accompagnement en trois fois (3 x 3 h). Le conseil en fin de chantier, pour avoir des finitions dignes des professionnels ".

Ce coaching à domicile est éligible au crédit d'impôt, ce qui permet de diminuer la facture de 50 %.

Service pose

Le service pose est simple: en achetant des matériaux chez Bricomarché, vous avez désormais deux options: assurer la pose par vous-même ou confier cela à un professionnel qui viendra le faire pour vous. Bricomarché travaille là en partenariat avec des artisans locaux sélectionnés pour le savoir-faire. Les motivations des clients qui font appel à ce service sont diverses note Patrick Machard "Cela peut être pour gagner de l'argent, ou pour des raisons techniques. Le particulier ne dispose pas forcément des connaissances nécessaires ou encore par manque de temps".

L'atelier en magasin

Tous les 3 mois, Bricomarché propose un atelier de bricolage, de décoration ou jardinage. L'inscription se fait en magasin. Avec des équipes de professionnels, on découvre ainsi quelques techniques et le savoir-faire des artisans partenaires. Alors renseignez-vous vite et réservez votre prochain cours dans les ateliers Bricomarché!

Avec ces trois dispositifs, chacun va pouvoir aller au bout de son idée en organisant le chantier étape par étape et en faisant les bons choix. Du travail de pro. Bricomarché et Coach monkey s'adaptent aux besoins des particuliers. L'économie peut s'avérer très importante, allant jusqu'à 70 % sur certains projets.

Contact. Plus d'infos auprès des trois magasins Bricomarché à Argentan, La Ferté-Macé et Falaise ainsi que sur coachmonkey.fr