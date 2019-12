Rouen. Le RMB termine 2019 sur une défaite

Le match

Décidément, les voyages ne réussissent pas aux joueurs du RMB qui ne totalisent qu'une seule victoire à l'extérieur depuis le début de la saison. Et malgré un début de match à l'avantage des Rouennais (21-13) à la fin du premier quart-temps, les choses allaient se gâter au second quart-temps et les deux équipes rentraient au vestiaire avec un avantage de deux points pour les locaux (34-32). Après avoir repris l'avantage après trente minutes de jeu (80-73), les choses allaient définitivement tourner à l'avantage des Parisiens qui ont cherché la victoire dans les dernières minutes.

La fiche

Diggs: 18 points, Ceci-Diop: 14 points, Spight: 12 points, Bassoumba et Injai: 8 points, Nwogbo: 6 points, Cazenobe et Bosjnak: 2 points.

Prochain rendez-vous

Les joueurs d'Alexandre Ménard débuteront l'année 2020 le vendredi 10 janvier avec la réception de Fos-sur-Mer actuellement en difficulté à la 16ème place du classement.