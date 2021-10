Fécamp. 1999 : tempête et coulée de boue

Il y a 20 ans, les 26, 27 et 28 décembre 1999, la France était balayée par une importante tempête. Des vents très forts ont causé de nombreux dégâts : 176 millions de mètres cubes de bois abattus et 200 pylônes haute tension couchés.

Témoignage de Xavier Dupouy Impossible de lire le son.

À Fécamp, on se souvient de cette année difficile en termes de météo. Si la tempête de décembre a endommagé le front de mer, la ville a surtout souffert quelques mois auparavant, en mai, d'un terrible orage et d'une coulée de boue. Xavier Dupouy, le responsable des espaces verts à la ville, venait tout juste d'être embauché à la municipalité. Il se souvient qu'il avait dû prévenir l'école de la Providence de l'arrivée de la coulée. Les enfants, au dernier moment, avaient pu être confinés. Un autre orage aura également marqué les esprits : en mai 2000. Il avait provoqué le décès d'un homme, dans la valleuse de Grainval. Un employé municipal avait glissé à cause des fortes précipitations et s'était retrouvé coincé sous son véhicule. Il est mort noyé. Depuis ces épisodes de 1999 et 2000, Fécamp s'est lancé dans des travaux pour prévenir les risques naturels.

La rue de l'Inondation à Fécamp est souvent inondée (comme ici en 2002). - Benjamin Loesel

Des bassins de rétention ont notamment vu le jour. Un travail de végétalisation dans les champs a également été réalisé avec l'appui des agriculteurs. Pour Xavier Dupouy, ces travaux permettent de gagner du temps pour donner l'alerte et sauver des vies.