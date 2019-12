Le Tréport. Des plants de cannabis et une arme saisis par les gendarmes

Un peu de réussite et un bon odorat les ont menés au bon endroit. Le samedi 14 décembre, les gendarmes remarquent une odeur de cannabis, alors qu'ils sont dans le hall d'un immeuble, au Tréport. Très vite, ils ciblent un appartement situé au rez-de-chaussée. Une enquête de flagrance puis la perquisition leur permettent de trouver, dans une armoire, 40 grammes d'herbe, huit plants de cannabis et du matériel pour le faire pousser. Surtout, les gendarmes en profitent pour saisir une arme à canon scié et des munitions.