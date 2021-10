Orne. Une famille victime d'un accident de la route près de Domfront

Une voiture a fait une sortie de route, dimanche 15 décembre 2019 vers 15 heures, à Mantilly (Orne), non loin de Domfront. Le véhicule, seul en cause, circulait sur la RD 976 au niveau du lieu-dit La Baillée Fétu.

Les enfants blessés

À l'intérieur, une famille de quatre personnes. Un homme et une femme, tous les deux âgés de 30 ans, ont été grièvement blessés dans l'accident.

Leurs enfants, de 3 et 5 ans, ont été plus légèrement touchés. Tous ont été pris en charge par les secours, notamment par l'Antenne médicalisée d'urgences et de réanimation de Domfront. Ils ont été médicalisés et transportés vers l'hôpital d'Avranches (Manche).