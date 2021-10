Eure. Un trafic d'héroïne et de cocaïne démantelé

Un long travail d'enquête a été nécessaire pour faire tomber les trafiquants. Dans l'Eure, dans les secteurs de Conches-en-Ouches et de La-Neuve-Lyre, les gendarmes sont parvenus à identifier et à arrêter les auteurs d'un trafic de stupéfiants, après quatre mois de recherches. Après avoir trouvé le fournisseur, basé à Elbeuf, "où la drogue s'écoulait par kilos", les gendarmes ont pu s'attaquer aux revendeurs d'héroïne et de cocaïne.

Avec le concours de plusieurs brigades du département, dont le groupe d'intervention cynophile d'Évreux, les trafiquants sont finalement pris en flagrant délit pendant une transaction, arrêtés et placés en garde à vue. Les perquisitions à leur domicile ont permis de retrouver environ 13 000 € en liquide et "près d'un kilo d'héroïne", selon la gendarmerie de l'Eure.

Les trafiquants ont, eux, déjà été déférés devant le tribunal de grande instance d'Évreux. Ils ont ensuite été placés en détention provisoire.