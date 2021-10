Cherbourg-en-Cotentin. Solidarité Friday : près de 8 000 euros récoltés

Lors du vendredi noir ou Black friday, le 29 novembre, l'Union Cherbourg commerces (UCC) avait eu l'idée de reverser une partie du chiffre d'affaires de la journée à deux associations cherbourgeoises en organisant l'opération Solidarité Friday. La quarantaine de commerces participants a récolté au total 7 904,60 € et a remis, ce jeudi 12 décembre, un chèque de 3 952,30 € à Femmes - La Belle Échappée, qui vient en aide aux femmes victimes de violences, et à La Chaudrée, qui offre des repas aux plus démunis. L'année dernière, plus de 6 600 € avaient été récoltés au total, aux bénéfices de La Chaudrée et de Conscience humanitaire.