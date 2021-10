Petit-Quevilly. L'ensemble Octoplus célèbre Noël

Octoplus revient sur son répertoire de prédilection à l'annonce de Noël avec une sélection d'œuvres sacrées mettant à l'honneur la trompette baroque. Sylvain Baudry nous parle de ses choix :

Pourquoi avoir choisi un programme baroque pour Noël ?

"Dans le répertoire baroque on trouve facilement des pièces en lien avec les festivités de Noël, de plus, ce style se marie très bien avec l'architecture de la chapelle St Julien et c'est aussi pour nous l'occasion de valoriser la trompette baroque. Pour ce concert, nous invitons le trompettiste Gauthier Cristol avec qui nous avons déjà collaboré. Ce musicien originaire de Rouen a fait carrière à Zurich et nous fait l'honneur de sa présence pour les fêtes. La trompette est un instrument qui donne beaucoup d'éclat aux compositions baroques. C'est particulièrement flagrant dans cet air de Bach issu de l'oratorio de Noël que nous avons sélectionné dans notre programmation : une œuvre très joyeuse à la gloire de Dieu."

Sur quels critères avez-vous établi votre sélection d'œuvres ?

"Ce sont en majorité des pièces sacrées et vocales à part deux pièces instrumentales. Octoplus accorde toujours une place importante à la musique vocale et pour ce concert nous alternons voix de basse et de soprano. C'est en fait une formation de six musiciens avec trompette naturelle, violon baroque, violoncelle baroque, orgue et deux chanteurs. Les partitions ont été choisies pour cette combinaison. Nous avons sélectionné des compositeurs incontournables comme Monteverdi, Haendel et Bach mais aussi une pièce de Viviani, beaucoup moins connue car la trompette y est particulièrement bien mise en valeur. En tout cas, ce sont tous des compositeurs italiens ou allemands du XVIIIe siècle."

Qu'est-ce qu'une trompette naturelle ?

"C'est une trompette sans piston typique de la période baroque. L'absence de piston change tout à fait le caractère de l'instrument. Son son est beaucoup plus doux que celui de la trompette moderne et elle s'intègre mieux à l'ensemble et à l'instrumentarium choisi."

Samedi 21 décembre à 17h30 et dimanche 22 décembre à 16 h à la chapelle Saint Julien à Petit-Quevilly. Tarif 8€. Réservation au 06 10 46 57 87