Caen. Open de Caen : Garcia battue par une Sasnovich renversante 

La deuxième journée de l'Open de Caen, lundi 9 décembre 2019, a été marquée par la victoire d'Aliaksandra Sasnovich en finale femmes.

Jules Marie en demi, une première à Caen

Le premier match de la soirée opposait Pablo Andujar à Jules Marie. Le vainqueur de Grégoire Barrère la veille (6-2, 7-6) en huitième de finale a parfaitement réussi son début de confrontation. En dominant largement son adversaire, le Caennais s'est offert le premier set (6-2). Le deuxième acte est plus disputé mais Jules Marie finit par s'imposer en deux sets (6-2, 6-4). Le Normand affrontera Benoît Paire en demi-finale le mardi 10 décembre.

Aliaksandra Sasnovich contre toute attente

La deuxième rencontre voyait s'affronter Caroline Garcia et Aliaksandra Sasnovich en finale du tableau féminin. La récente vainqueur de la Fed Cup a remporté le premier set 6-3. Mais dans le deuxième, la Biélorusse a parfaitement répondu à la française et est parvenue à égaliser (6-3, 6-7) après avoir effacé plusieurs balles de match. Le dernier set est expédié et contre toute attente Caroline Garcia s'incline lourdement (3-6, 7-6, 6-0).

Aliaksandra Sasnovich, lauréate 2019 : "J'ai essayé de rester concentrée sur mon jeu. Les deux derniers points du deuxième set ont été très bons. Ensuite j'ai bien joué. Mon père n'était pas loin dans les tribunes et ça m'a motivé. J'ai perdu l'an dernier donc c'est ma revanche."

Caroline Garcia : "Ça s'est joué à rien, elle a été un peu plus opportuniste que moi sur les points décisifs. Moi j'ai été un peu trop passive et je n'ai pas été assez agressive. J'étais venue pour jouer et gagner donc là c'est frustrant surtout que je suis passée pas loin de la victoire mais je garde un bon souvenir de cet Open de Caen."

Mathias Bourgue dans le dernier carré

Pour clôturer la soirée, Mathias Bourgue s'est qualifié pour les demi-finales en battant Pierre-Hugues Herbert en deux sets (7-5, 7-5). L'Avignonnais affrontera Jo-Wilfrid Tsonga le mardi 10 décembre.

Le programme de la 3e journée

18h15 : remise des prix de la phase qualificative 2019

À partir de 18h30 :

1/2 finale Hommes : entrée en lice de Benoît Paire qui affronte Jules Marie

1/2 finale Hommes : entrée en lice de Jo-Wilfrid Tsonga qui affronte Mathias Bourgue

Finale amateurs 4e série : Jimmy Devaux - Antoine Morin