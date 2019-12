Spectacle. Chaunu de retour sur scène

De retour dans sa ville natale de Caen depuis le 18 octobre, Emmanuel Chaunu présente son nouveau spectacle "Oups". Connu pour ses dessins caricaturaux, il revient avec un spectacle comique et surprenant. Il se produira à l'auditorium du musée des Beaux-arts avec plusieurs dates jusqu'en mars 2020. Sa prochaine représentation aura lieu vendredi 13 décembre prochain à 21 heures avec une possibilité de dîner au café Mancel. Il y présente son point de vue sur l'actualité : une revue de presse où l'information est traitée et dérivée avec humour et improvisation.

Rire au programme

Son spectacle traite de l'actualité locale en la mêlant aux sujets internationaux. Il rend aussi hommage au président Jacques Chirac, décédé récemment.

Pratique. Vendredi 13 décembre à 21 heures, à l'auditorium du château de Caen. Réservations au 06 87 11 00 35.