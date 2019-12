Football. Le FC Rouen, leader, doit confirmer

Après cette belle victoire 1 but à 0 contre l'US Orléans en Coupe de France samedi 7 décembre, le championnat est de retour ce week-end. Les Diables Rouges qui restent sur une série de deux victoires consécutives (une en championnat et une en Coupe de France), tenteront de confirmer leur statut de leader face à l'Entente SSG, 12e au classement.

Travail et cohésion

Pour l'entraîneur David Giguel, pas de secret pour y parvenir. La recette est simple : travail et cohésion. "Tant que tout le monde continuera à tirer dans le même sens et tant que tout le monde continuera à faire des efforts les uns pour les autres à l'entraînement, en match on obtiendra des résultats et ça nous mènera loin." Un match à ne pas prendre à la légère pour les Rouennais puisqu'ils peuvent se faire rejoindre en tête de classement par Chartres, actuel second, s'ils n'empochent pas les trois points de la victoire.