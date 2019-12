Caen. Comment choisir son pull (moche) de Noël ?Les conseils d'une spécialiste

"Plus c'est kitch, plus ça plaît." Gwendoline Kerveillant, responsable du magasin Mad Vintage à Caen, est catégorique. Le pull de Noël est moche ou n'est pas ! "Ce sont nos meilleures ventes à cette période. C'est une tendance venue des États-Unis ou d'Angleterre qui marche vraiment bien depuis ces deux dernières années", poursuit la commerçante, spécialiste des vêtements des fifties aux années 2000.

Tricoté à la main

Le pull de Noël avec lequel vous êtes sûr de faire un tabac ? "Bariolé, avec des motifs. Si, en plus, il est tricoté à la main, vous êtes sûr d'avoir le meilleur pull de Noël !" Côté couleurs, on remarque la prédominance du rouge et du vert. "Il en existe même des lumineux", note Gwendoline Kerveillant. Si vous n'êtes pas très pull, sachez que le concept se décline aussi sur des gilets, voire sur des gilets sans manches. "Plus c'est décalé, plus ça plaît. Les originaux partent très rapidement." Plusieurs dizaines de pulls s'écoulent chaque semaine dans la boutique. On en trouve désormais aussi dans des chaînes de prêt-à-porter bien connues.