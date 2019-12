L'Aigle. Municipales 2020. Serge Delavallée, candidat

Vendredi 6 décembre, Serge Delavallée, 66 ans, a officialisé sa candidature à L'Aigle, pour les élections municipales de mars 2020.

Né à L'Aigle, le candidat y a suivi ses études primaires et secondaires. Il a été très investi dans la vie locale associative (rugby, MJC, Union commerciale). Mais il dirige aussi une PME de 15 salariés. Serge Delavallée est engagé dans la vie politique locale depuis 1995, tantôt dans la majorité municipale, tantôt dans l'opposition. Il est actuellement vice-président de la communauté de communes du pays de L'Aigle, en charge du tourisme et de la culture, par ailleurs président de l'office de tourisme.

Il vient de confirmer qu'il avait décidé de présenter une liste en mars 2020, une liste de rassemblement orientée à gauche. "Ma seule politique sera le pays de L'Aigle et les Aiglons, précise le désormais candidat, je serai maire à 100 %." Le candidat ne dévoile aucun nom de sa liste, qui est en finalisation de constitution. Il la présentera début 2020. "On fera une expertise de ce qui a marché et pas marché et notre choix sera de construire, pas de détruire", explique Serge Delavallée. Il souhaite notamment une réflexion sur le centre-ville et les quartiers. "Quid de l'ancien cinéma ?, interroge-t-il, il va aussi y avoir la rénovation de la Madeleine qui va débuter…" Aménagement urbain, emploi, développement durable seront ses priorités pour bâtir le L'Aigle de demain. Le candidat de conclure : "Le train est parti. Il s'arrêtera en gare de L'Aigle et il ne sera pas en retard."

Aucun autre candidat n'est actuellement officiellement déclaré à L'Aigle.