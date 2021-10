PSG: Mbappé et Neymar à nouveau associés à Montpellier

L'international tricolore et le Brésilien avaient débuté côté à côte mercredi au Parc des Princes lors du succès poussif devant Nantes (2-0), où ils ont marqué un but chacun (sur penalty pour Neymar).

L'un et l'autre joueront sur un côté de l'attaque parisienne pour alimenter l'avant-centre argentin Mauro Icardi, titularisé aux dépens de son compatriote Angel Di Maria.

Privé du milieu Marco Verratti et de l'attaquant uruguayen Edison Cavani, ménagés en raisons respectivement d'un souci à la cuisse et au mollet, le PSG s'appuiera sur une organisation en 4-3-3, avec un milieu composé de Leandro Paredes, Pablo Sarabia et Idrissa Gueye.

Le défenseur brésilien Marquinhos, resté vendredi auprès de sa compagne qui a donné naissance à leur deuxième enfant, a quant à lui été laissé au repos par le club de la capitale.

Presnel Kimpembe, qui a purgé un match de suspension, et le latéral gauche Bernat débuteront en défense face à Montpellier, où l'entraîneur Michel Der Zakarian laisse une nouvelle fois sur le banc le meneur de jeu Florent Mollet, lui préférant le jeune Joris Chotard.

Les équipes:

Montpellier: Rulli - Souquet, Pedro Mendes, Hilton (cap.), Congré, Oyongo - Chotard, Le Tallec, Savanier - Laborde, Delort

Paris SG: Navas - Meunier, Silva (cap.), Kimpembe, Bernat - Gueye, Paredes, Sarabia - Mbappé, Icardi, Neymar

Arbitre: Antony Gautier

