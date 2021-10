Caen. Grève du 5 décembre : neuf personnes interpellées

Ils s'étaient tous donné rendez-vous à 11 heures à la gare SNCF de Caen jeudi 5 décembre. Les 9 000 manifestants (selon la préfecture) et 20 000 (selon les syndicats) n'ont pas été stoppés par le froid pour exprimer leur mécontentement dans les rues de Caen face à la réforme des retraites. Le cortège s'est dirigé vers l'hôtel de ville avant d'emprunter les rues passantes du centre-ville. Tout s'est déroulé dans le calme avant d'arriver au niveau du pont Alexandre Stirn, proche des Rives de l'Orne, défini comme point d'arrivée du cortège.

Feux de poubelles,

jets de projectiles

Vers 13h30, la situation a commencé à s'envenimer. Des CRS ont bloqué la voie d'accès vers le Cargö. "Un groupe minoritaire d'individus déterminés, avec le visage dissimulé, a procédé à des jets de projectiles, certains policiers ayant été légèrement blessés", indique la préfecture. De l'autre côté, les CRS ont jeté des gaz lacrymogènes pour tenter de les disperser. Les derniers manifestants ont ensuite décidé de jouer au jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre dans le centre-ville.

Des palettes et des poubelles ont été incendiées avenue du Six Juin, rue Saint-Jean et rue de l'Oratoire, y compris sur la voie de tramway, causant de gros nuages de fumée noire. Des projectiles comme des pierres et bouteilles en verre ont été lancés sur les gendarmes. Ils ont, en réponse, utilisé une nouvelle fois des gaz lacrymogènes. La situation a été tendue jusqu'à 18 h.

Un homme maîtrisé par les forces de l'ordre, jeudi 5 décembre à Caen. - Léa Quinio

Au total, neuf personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre. Le préfet du Calvados appelle "à la responsabilité des manifestants et des organisateurs de défilés afin que de telles actions ne se reproduisent pas". Pour rappel, deux manifestations sont d'ores et déjà prévues. La première est organisée ce vendredi 6 décembre place du théâtre (11 h), la seconde samedi 7 décembre à 14h30 au même endroit.