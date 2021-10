Normandie. Les lauréats des Assises de l'économie circulaire

Les deuxièmes Assises normandes de l'économie circulaire ont récompensé mardi 3 décembre quatorze lauréats, pour leur contribution au développement de l'économie circulaire, à la grande halle de Colombelles. Ce nouveau modèle d'économie a pour objectif de produire des biens et des services de manière durable, tout en limitant le gaspillage. Pour Éric Prud'homme, directeur régional délégué de l'ADEME, l'idée est de "travailler sur l'accompagnement du changement".

Les lauréats sont : Le Havre Seine Métropole, les Petits Composteurs, les Trois Pommes Epagnoles, l'association Bien mieux, le club INNE, la Maison de l'emploi et de la formation du Cotentin, l'association PERMAC, le WIP, Les Copeaux Numériques, L'atelier infini, CEMEX, l'Association Institution Familiale Sainte-Thérèse (AIFST), Grand Port Maritime de Rouen et l'association Deuxième Vie Deuxième Chance.

Des projets durables variés

Léa Marie, coordinatrice responsabilité sociétale des entreprises indique que CEMEX, entreprise de production et vente de béton et granulats, souhaite développer un service de "recyclage et de réutilisation des déchets inertes". Autre exemple, le projet SEDINNOVE du Grand Port maritime de Rouen, qui a pour but d'accroître les filières de valorisation des sédiments de dragage d'entretien. Quant à l'association AIFST, elle travaille sur le maraîchage, une légumerie et un lombricompostage bio à Biéville-Beuville.