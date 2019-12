Caen. Deux élèves du micro-lycée Jean-Rostand aux plaidoiries

L'année scolaire 2017-2018 de Doriane Michel n'a pas été un très bon souvenir. En décrochage scolaire lié à des soucis personnels, la jeune femme de 19 ans a fait partie de la promotion d'ouverture du micro-lycée de Caen l'année suivante. Sofiane Marie, lui, n'a pas réussi au lycée. Malgré une tentative de réorientation en CAP boulangerie, il est finalement resté éloigné du système scolaire pendant un an. Il a rejoint ce programme au lycée Jean-Rostand à la rentrée dernière.

Reprendre confiance en soi

Ce vendredi 6 décembre, les deux lycéens vont prendre la parole devant des centaines de personnes au Mémorial de Caen puisqu'ils participent à la finale nationale des Plaidoiries des lycéens pour les droits de l'Homme. Une belle manière de reprendre confiance après plusieurs mois éloignés de la société. "Parfois je me suis dit 'je ne sers plus à rien, qu'est-ce que je vais faire de ma vie'", rétorque Sofiane, Rouennais d'origine. Il aura huit minutes pour exposer le travail des enfants mineurs au Congo. "C'est révoltant de voir des enfants travailler dans les mines et presque condamnés à la mort, souffle-t-il. On aurait pu être l'un d'entre eux. Je veux que les gens prennent conscience que notre sur-consommation fait des dégâts dans le monde". La tête sur les épaules, Doriane a quant à elle choisi le thème du non-droit de l'avortement en Amérique centrale en prenant l'exemple de femmes emprisonnées. "En tant que femme, porter cette parole me tenait à cœur". Camarades et professeurs seront bien évidemment présents vendredi et sans doute, très fiers…