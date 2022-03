Jeux Olympiques de Londres: le programme de ce vendredi 3 août

Judo - à partir de 10h30

Le Français Teddy Riner, favori dans la catégorie des plus de 100 kg, est attendu sur le tatami de l'ExCel pour cette journée de combat, dont la finale aura lieu à 15h30. Les judokas partageront l'espace avec la catégorie des + de 78kg chez les femmes. A noter que c'est le dernier jour de judo à Londres.

Athlétisme - à partir de 11h

Début des épreuves d'athlétisme ce vendredi, avec les séries du 400m haies féminin et masculin, du 100m féminin, et des qualifications pour le poids (homme), le marteau (homme), le triple saut (femme), le disque (femme) et la longueur (homme).

Aviron - à partir de 10h50

Les rameurs entament deux jours de finale. Les médailles d'or seront distribuées dès ce vendredi, dans les catégories du skiff, du quatre de couple, du deux sans barreur chez les hommes, et du deux de couple chez les femmes.

En lice : les Français Andrien Hardy, Benjamin Chabanet, Matthieu Androdias, Pierre-Jean Peltier et les Allemands K.Schulze, L. Schoof, P.Wende, T.Grohmann.

Cyclisme sur piste - à partir de 17h

Avant d'aborder les épreuves individuelles, l'équipe de France se bat ce vendredi pour la médaille d'or en poursuite par équipes.

Natation - à partir de 11h

Avant-dernier jour de piscine à l'Aquatics Centre de Londres 2012, avec le 200m dos et le 800m nage libre chez les femmes, et les 100m papillon et 50m nage libre chez les hommes.