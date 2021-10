Football (coupe de France). Attention, le piège est tendu

Dire que Caen n'aura pas la partie facile samedi 7 décembre à l'occasion du 8e tour de Coupe de France n'est qu'un doux euphémisme. Alors oui, au premier abord, l'adversaire n'a rien d'un ogre. Caen club professionnel qui évolue en Ligue 2 d'un côté, Chartres club amateur de National 2 de l'autre, l'issue ne semble faire aucun doute. Mais l'histoire regorge de victoires d'équipes de quatrième division contre d'autres de deuxième division. Et en Normandie, nul besoin de remonter loin avec Avranches en 2017 contre Laval (L2) ou mieux même, Granville contre Bordeaux (L1).

"Une équipe qui n'a peur de rien"

Avec un groupe "d'à peine vingt joueurs compétitifs" comme l'a souligné un Pascal Dupraz "pris entre deux feux, celui de faire jouer les uns et préserver les autres", le SM Caen ne part pas en terre Chartraine avec 100 % de garanties. Si l'on ajoute à cela des productions récentes entachées de lourdes fautes techniques et tactiques, l'affaire incite à la plus grande prudence. Pas forcément ami avec la coupe dans son histoire, Caen vient de vivre un quart de finale en 2019 avec une défaite à Lyon et une demi-finale en 2018 pour un revers contre le Paris SG de Kylian M'Bappé, ses deux plus belles aventures. Et là où l'équipe calvadosienne aura les bons arguments cette année, c'est dans son caractère : "le comportement du groupe est bon. On voit une équipe costaude, qui n'a peur de rien et qui fait front" assure le coach normand. Et face à une équipe de Chartres gonflée à bloc et pétrie de qualités notamment offensivement avec son buteur Sébastien Persico, il faudra pour le moins savoir faire front.

Calendrier. Rodez-Caen (18e journée) vendredi 13 décembre (20h) ; Caen-Clermont (19e journée) vendredi 20 décembre (20h) Au bonheur des dames. Les féminines du SM Caen se sont qualifiées pour les 32e de finale de la Coupe de France et connaissent leur prochain adversaire. Après Mordelles et la Bretagne, place à la région Centre et un club professionnel en face : Le Mans FC. Les Mancelles sont leader de Régionale 1, soit une division au dessus des Caennais qui elles, sont leader incontestées de Régionale 2. La rencontre aura lieu dimanche 15 décembre à 14h30 au stade de Venoix.