Bricqueville-la-Blouette. Une Manchoise découvre la ville mystère

Le hasard fait parfois bien les choses !

Ce vendredi 22 novembre 2019, Estelle, auditrice de Bricqueville-la-Blouette, dans le Coutançais, a mené l'enquête et a remporté la mise. Certes, pas d'argent liquide ici, mais des cadeaux de valeurs comme le coffret réunissant le film très récompensé La La Land, avec Emma Stone et Ryan Gosling, et le film événement A star is born, avec Lady Gaga et Bradley Cooper. Dans ce pack, notre auditrice remporte aussi un marché de Noël Playmobil d'une valeur de 70 €, avec deux chalets, cinq personnages et d'autres accessoires. Et pour couronner le tout, la compilation Hits de l'Automne 2019 qui comprend trois CD et 60 titres.

Revivez la victoire d'Estelle en direct à l'antenne :

La ville régulièrement dans la brume a été découverte

Il fallait donc trouver une ville du nord des États-Unis.

Une nouvelle enquête commence dès ce lundi 25 novembre, entre 9 h et 13 h, sur la radio normande Tendance Ouest ; de nouveaux cadeaux seront mis en jeu.