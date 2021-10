Rouen. Un Rouennais met en scène le retour de Starmania

Il n'était pas né lors de sa sortie, mais ça n'empêche pas Thomas Jolly de connaître cet opéra-rock emblématique : "Mes parents écoutaient Starmania", se souvient-il. Le metteur en scène rouennais travaille, depuis le printemps, sur la nouvelle version de cette "œuvre majeure du XXe siècle pour la comédie musicale", comme il la qualifie.

"Je suis tombé de ma chaise"

Quarante ans après, Starmania fera son retour à partir du 6 octobre 2020 à la Seine musicale, près de Paris, sur l'envie du producteur Thierry Suc, avec l'accord des ayants droit de France Gall. "Je suis tombé de ma chaise quand Thierry Suc m'a appelé et a dit qu'il pensait à moi pour la mise en scène, se remémore Thomas Jolly. C'est un rêve que je ne caressais pas." Créée le 10 avril 1979 au Palais des Congrès à Paris après un grand succès discographique, Starmania a été ensuite reprise 10 ans après dans la même salle. Le disque s'est vendu à plus de cinq millions d'exemplaires dans sa version française.

C'est un grand défi qui attend Thomas Jolly : "C'est la première mise en scène de Starmania après l'an 2000, alors qu'il s'agit d'une œuvre visionnaire, dont la plupart des projections sont devenues réalité comme le boom des télécrochets ou de l'information en continu". Le Rouennais compte bien conserver cette projection dans l'avenir en "posant la mise en scène dans une réalité contemporaine", raconte Thomas Jolly.

Passage par le Zénith

Si le livret de Luc Plamondon sera actualisé, l'histoire d'origine sera respectée. Marie-Jeanne, la serveuse automate, et Ziggy, le disquaire androgyne, reprendront donc du service. "Je travaille sur le livret depuis le printemps, poursuit le metteur en scène rouennais. Ça va ressembler à du Thomas Jolly, comme ce que l'on a pu voir ces dernières années." Ces dernières années, il a créé plusieurs grands spectacles pour le Festival d'Avignon, le théâtre national de l'Opéra comique ou encore l'Opéra de Paris. Après ses représentations à la Seine musicale, la nouvelle version de Starmania entamera une tournée des Zénith et passera d'ailleurs au printemps 2021 sur les terres rouennaises de Thomas Jolly. Une date particulière pour celui qui multiplie les mises en scène au Théâtre des arts et qui verra donc l'une de ses œuvres présentées sur la scène du Zénith de Rouen.

10 avril 1979. Première représentation de Starmania au Palais des Congrès à Paris. 1988. Une deuxième version de Starmania est mise en scène par Michel Berger et Luc Plamondon ; elle est présentée au théâtre de Paris. 1er octobre 1993. Une troisième version de Starmania voit le jour au théâtre Mogador, mise en scène par Lewis Furey. De 1993 à 2001. Starmania, mis en scène par Lewis Furey, tourne dans différentes salles parisiennes et à travers le monde. 2004. Les 25 ans de la comédie musicale sont célébrés avec une version symphonique mobilisant l'Orchestre national de France et l'orchestre de l'Opéra de Paris. 6 octobre 2020. Cette date marquera la première représentation de la nouvelle version de Starmania, l'opéra-rock.