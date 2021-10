Cherbourg-en-Cotentin. Féminicides : les Colleuses à l'action

Elles s'appellent les Colleuses, et les mots sont leur plus belle arme pour lutter contre les féminicides. Parmi les différents groupes développés depuis le mois de septembre 2019 dans toute la France, sept jeunes femmes âgées de 25 à 30 ans ont repris le flambeau à Cherbourg. "À l'origine, une activiste a commencé à coller des affiches dans les rues de Paris, puis elle a été suivie", raconte Léa, membre des Colleuses à Cherbourg. C'est le 100e féminicide, qui a eu lieu à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) le samedi 31 août 2019, qui a réellement suscité son indignation : "Elle avait 21 ans, battue à mort et retrouvée sous un tas d'ordures, donc ça a été très choquant." Léa et Olivia expliquent pour quelles raisons elles ont voulu agir à Cherbourg :

Des messages coup de poing

L'envie de passer à l'action a donc gagné ce groupe d'amies. On ne tue jamais par amour, Elle le quitte il la tue, ou encore A nos sœurs assassinées, sont autant de phrases coup de poing collées dans le centre-ville de Cherbourg-en-Cotentin. Au total, une vingtaine de messages ont été placardés dans les rues. Certains ont été enlevés par la pluie ou par la présence humaine, comme celui collé sur la statue Napoléon ou sur le tribunal. Des lieux symboliques pour marquer les esprits. Des mots choisis avec soin, en concertation avec d'autres groupes de Colleuses sur Whats app, ou trouvés dans la mine d'or d'Instagram, un réseau à travers lequel elles partagent publiquement leurs actions.

Un rassemblement ce lundi

Ce lundi 25 novembre 2019, les Colleuses de Cherbourg profitent de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes pour leur rendre hommage.

Elles organisent un rassemblement en soutien avec l'association Femmes, et Nous toutes 50, à 18 h sur la passerelle Michel-Legrand. "Il y aura autant de femmes présentes qu'il y aura eu de tuées par féminicides", explique Léa. Une volonté des colleuses de transformer leur rage en prise de parole.