Caen. La féerie de Noël de retour à Caen 

Les fêtes de Noël approchent ainsi que toutes les festivités qui vont avec. La ville de Caen (Calvados) propose de nombreuses animations du 23 novembre 2019 au 5 janvier 2020 et quelques surprises pour cette période qui ravie petits et grands. L'après-midi des lutins marquera le début des festivités le 23 novembre, place de la République. Ce jeu de piste sera également l'occasion d'inaugurer le renouveau de cette place. Des illuminations "or et argent", 22 sapins naturels et 3 en synthétiques en centre-ville et dans quelques quartiers caennais seront présents pour plonger la ville dans la magie de Noël.

La grande luge fait également son grand retour sur l'esplanade du théâtre du 14 décembre jusqu'au 5 janvier ainsi que la traditionnelle grande roue du 23 novembre au 5 janvier. Le marché de Noël place Saint-Sauveur accueillera 59 chalets du 30 novembre au 31 décembre avec "40% de produits renouvelés", indique Paul Sechaud, directeur général de Caen évènements. Les travaux désormais finis permettent au village de Noël de bénéficier d'un bel espace boulevard Maréchal Leclerc. Le père Noël aura également un programme très chargé. Il sera présent du 7 au 24 décembre les mercredis, samedis et dimanches au marché de Noël place Saint-Sauveur, boulevard Maréchal Leclerc et aux Rives de l'Orne et du 10 au 22 décembre en centre-ville les mardis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches de 14h30 à 18h

Spectacles d'eau en lumières

Sur fond de contes de Noël, la place de la République accueillera "les fontaines dansantes de Noël" le 18 décembre, un spectacle d'eau en lumières. Du 1er décembre au 5 janvier, le cirque Borsberg se produira au parc des expositions de Caen.

