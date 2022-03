Travails dissimulés : 55 établissements de Caen et des côtes du Calvados contrôlés

L'information a été révélée mercredi 25 juillet. Il y a une semaine tout juste, les inspecteurs des Urssaf du Calvados, de la Manche et de l’Orne ont mené une vaste opération de contrôle des hôtels, restaurants et des cafés de l'agglomération de Caen et de certaines communes du littoral du Calvados.