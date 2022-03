Saint-Lambert. Après 18 ans de vie commune, la soirée de trop

"Il m'a insultée, il avait bu, il m'a frappée en présence de mon fils, il a lancé un cadre sur moi. C'est quelqu'un d'impulsif. Il me fait peur". Telles sont les déclarations d'une femme qui porte plainte envers son compagnon en octobre 2018. Ce dernier, présenté le mardi 12 novembre 2019 au tribunal de Caen (Calvados) pour répondre de faits de violence aggravée, reconnaît les insultes mais conteste l'emprise de l'alcool. Il admet une claque sur la tête et le fait de l'avoir saisie par les bras devant son fils, alors âgé de deux ans, ce qui a occasionné des ecchymoses et une ITT de cinq jours. En revanche, il assure que le cadre qui l'a touchée n'était pas intentionnellement dirigé vers elle : "je l'ai lancé des escaliers, il a rebondi sur elle".

"Je ne veux pas passer pour un alcoolique qui bat sa femme", dit-il encore. Et d'expliquer : "je reconnais les violences que j'ai pu exercer sur mon ex-compagne, mais il y a plusieurs formes de violence, quand on est délaissé, qu'on arrête un projet commun dans lequel je m'étais investi…"

Absente à l'audience

L'histoire de ce couple pacsé, qui compte au moment des faits, est en effet en train de se terminer quand, alors même qu'ils sont séparés, le prévenu apprend que sa compagne est enceinte. Ils essaient alors de se réconcilier pour l'enfant à venir. Peine perdue, la victime ne se plaît pas dans la nouvelle maison qu'ils achètent à Saint-Lambert, elle n'arrive pas à retrouver du travail, sa mère, dont elle est très proche, lui manque. Elle va souvent passer les week-ends chez elle. Le dimanche soir du 21 octobre 2018, quand elle rentre, le ton monte, son compagnon lui fait de nombreux reproches, et il dérape en commettant des violences sur sa personne.

Aujourd'hui, le prévenu assure que la relation avec son ex-compagne est apaisée et qu'il peut voir son fils. "J'aurais juste voulu qu'elle soit là, qu'on puisse s'expliquer", conclut-il à l'issue de l'audience. Une absence qui n'aura pas empêché le tribunal de rendre sa décision : trois mois d'emprisonnement avec sursis.

Emmanuelle Réquéna