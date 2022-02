Eure. Ils ont volé plus de 2 000 palettes en un mois

Au bon endroit, au bon moment. Depuis le mois de septembre 2019, deux hommes volaient régulièrement des palettes dans des entreprises du secteur de Pont-Audemer (Eure), qu'ils revendaient par la suite. Chargée de l'enquête, la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie s'est retrouvée face aux deux individus, alors qu'ils cherchaient justement à vendre des palettes qui "correspondaient aux palettes volées dans la nuit dans un commerce à proximité", selon les enquêteurs.

Près de 5 000€ de butin

Interpellés sur place, les deux hommes ont rapidement été reliés à six autres affaires de vols de palettes. Concernant leur butin total, "ce sont plus de 2 000 palettes qui ont été volées depuis la mi-septembre et revendues, rapportant près de 5 000€ aux voleurs", décrit la gendarmerie.