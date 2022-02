Football . En quête de confirmation

Des semaines que tout un club attendait cela. En s'imposant 4-2 au Paris FC la semaine dernière, le SM Caen version Pascal Dupraz a bonifié ses deux matchs nuls acquis précédemment face à Valenciennes et Châteauroux. Mais rien ne fut aisé dans cette partie, notamment à cause d'une entame de seconde période ratée : "on n'intervenait plus, on ne travaillait pas sur les temps de passe" a analysé Pascal Dupraz, courir à côté des adversaires, c'est toujours mauvais signe, ça veut dire qu'on fait semblant. Et pendant dix minutes, on a fait semblant". Heureusement, la réaction a été rapide et suffisamment forte pour aller chercher la victoire.

"Le foot surprend

toujours"

Toujours invaincu aux commandes des "Rouge et bleu", ce dernier en veut plus : "Les joueurs ont pris un engagement et le tiennent" confie le mentor normand, pour ce qui est de l'intensité, ils sont revenus sur des standards de joueurs professionnels". Le chemin vers le haut du classement demande évidemment confirmation, et ce dès vendredi 1er novembre face à Orléans et à domicile. Car si Caen n'avait plus gagné depuis le 9 août en championnat, l'équipe normande n'a plus gagné chez elle depuis plus longtemps encore : le 11 mai 2019. Et cette affaire-là ne peut plus durer pour Pascal Dupraz : "Les joueurs sont encouragés, les supporters font beaucoup de bruit et c'est bon signe. Mais attention, il faut confirmer !". Seule une victoire face à des Orléanais, dix-septièmes et presque relégables pourrait enfin donner le sentiment que la machine est vraiment lancée, que Caen peut remonter les étages un à un. Et Pascal Dupraz de prévenir : "le football surprend toujours".

Movember. Après Octobre Rose à l'occasion de Caen-Valenciennes, le SM Caen s'associe à Movember, association qui lutte contre les cancers masculins. À l'occasion de Caen-Orléans, le club normand chassera le record du monde de fausses moustaches rassemblées établi à 6 471 aujourd'hui. Chaque spectateur du match aura sa fausse moustache offerte. Calendrier. Auxerre-Caen (14e journée), vendredi 8 novembre à 20h. Coupe de France (7e tour), week-end du 16-17 novembre, Caen-Le Mans (15e journée), vendredi 22 novembre à 20h.

