Elbeuf. À l'hôpital, une équipe dédiée contre les violences conjugales

Située au sein du service des urgences du Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil (Seine-Maritime), l'Équipe mobile hospitalière d'aide aux victimes de violences conjugales (EMHAVI) propose un espace d'écoute privilégiée des personnes victimes, parfois inconscientes de l'être, au moment du traumatisme.

Près de 400 entretiens menés

Une fois la situation de violence détectée, les professionnels organisent et coordonnent la prise en charge médico-sociale des patients victimes des violences conjugales. Au cours de l'année 2018, ce sont 175 personnes qui ont été reçues par EMHAVI et 373 entretiens qui ont été menés par les professionnels de l'équipe.

Après le Grenelle régional organisé le 11 octobre 2019 en présence des parlementaires : Sira Sylla, députée de Seine-Maritime, Marie Tamarelle, députée de l'Eure, Stéphane Travert, ancien ministre et député de la Manche et Guillaume Gouffier, député du Val-de-Marne, ainsi que des partenaires locaux investis dans la lutte contre les violences conjugales, Sandrine Lefebvre (psychologue clinicienne), Adriane Boutan (assistante sociale), et Sandra Perrissoud (médecin référent) et membres EMHAVI, tiendront le 14 novembre 2019, une nouvelle session de formation destinée aux acteurs médico-sociaux de l'hôpital.

"Cette session est organisée depuis cinq ans, elle a pour but de former les personnels soignants au repérage des violences conjugales, renouveler la 'bonne parole' et former les nouveaux soignants, sachant que l'hôpital a un turn-over important, il est important de les sensibiliser dès leur arrivée dans l'établissement", explique le médecin référent, Sandra Perrissoud.

