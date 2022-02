Seine-Maritime. Les vacances de la Toussaint aux Maisons des forêts

Pour célébrer Halloween et l'automne 2019, les activités ne manquent pas aux Maisons des forêts. Une dizaine d'ateliers sont proposés pour occuper vos enfants et les intéresser à la nature. Julie Haltz, médiatrice à la Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray, nous annonce le programme :

Quelles sont les nouveautés ?

"Dans le cadre de notre partenariat, des médiateurs de la Fabrique des savoirs viennent proposer un atelier sur les chimères : les animaux fantastiques. Il y a quelque temps, une exposition sur le sujet avait été menée là-bas sur ce sujet. On y parle de cryptozoologie : une pseudo-science dont le but est de découvrir des animaux légendaires comme le Yéti ou le Loch Ness et, bien sûr, les enfants sont invités à imaginer en fin d'atelier leur propre chimère en mixant ensemble des animaux différents. Nous proposons aussi d'autres activités inédites, comme l'atelier dessin sur les forêts maléfiques et enchantées qui vise aussi à stimuler l'imagination des jeunes participants. Et nous nous réjouissons aussi d'une animation de forme originale qui sera proposée pour la première fois le 29 octobre : c'est une sortie théâtralisée sur le thème de la biodiversité, un spectacle imaginé par la compagnie Art Scène dans laquelle on questionne l'avenir du règne animal".

Quel est l'intérêt de cette sortie théâtralisée ?

"Elle est très accessible, on peut y participer dès 8 ans et elle permet de réfléchir en famille à des sujets d'actualité : aux modifications que l'homme provoque par son action sur son environnement, aux changements climatiques et aux conséquences possibles sur les animaux à plus ou moins long terme. C'est un spectacle qui est le fruit d'une commande de l'Union régionale des collectivités forestières. Leur rôle est d'informer et de sensibiliser les populations à ces problèmes écologiques. Habituellement, ce sont des animations de formes plus classiques comme des conférences, mais cette fois on aborde le sujet de manière vraiment ludique."

Y a-t-il des animations spéciales pour Halloween ?

"Bien sûr ! Le jeudi 31 octobre, nous reprenons un atelier qui avait déjà eu beaucoup de succès l'année dernière, ayant pour thème les squelettes d'animaux. Nous utilisons nos collections propres et on pourra ainsi présenter des crânes de petits rongeurs comme les lapins, d'herbivores comme les chevreuils, d'omnivores comme les sangliers ou les blaireaux et de carnivores comme la fouine. L'observation de la dentition nous renseignera sur les régimes alimentaires de ces animaux. C'est l'occasion de sortir de nos réserves des pièces d'exception que les enfants n'ont pas l'habitude d'examiner d'aussi près. Pour la deuxième partie de cet atelier, les participants sont à nouveau sollicités et doivent reconstituer un squelette animalier à l'aide de cotons-tiges sur une silhouette de blaireau, de cerf, de loup ou de chauve-souris. Les ateliers sur la forêt maléfique et les chimères sont aussi en lien avec la thématique Halloween."

Jusqu'au 3 novembre 2019. Maisons des forêts d'Orival, Saint-Étienne-du-Rouvray ou Darnétal. Gratuit. Programme sur metropole-rouen-normandie.fr

