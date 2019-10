Lubrizol : un millier de personnes mobilisées pour demander "la vérité"

Une semaine après la précédente mobilisation, qui avait réuni entre 2 000 et 5 000 personnes, un nouveau rassemblement a eu lieu, mardi 8 octobre 2019, devant le palais de justice de Rouen (Seine-Maritime). L'occasion de demander "la vérité" sur les conséquences sanitaires et environnementales de l'incendie de l'usine Lubrizol.

Des "zones d'ombre"

Entre 750 (selon la police) et 1 700 personnes (selon la CGT) ont participé à ce nouveau rendez-vous, qui s'est déroulé dans le calme. "Il y a toute une série de zones d'ombre et de questions auxquelles nous n'avons pas de réponse, en particulier sur les réactions chimiques après la combustion des produits et sur ce qui a pu être respiré par la population", dénonce Antonio Cortès, qui avait déjà participé au précédent rassemblement.

Dans le cortège, beaucoup de manifestants exhibent des masques et des pancartes : "La fumée tue. Est-ce qu'elle nous tue ?", "Arrêtez de nous enfumer, on n'est pas des jambons", "2013, 2019… avec Lubrizol on n'a pas de bol".

Une dizaine de personnes vêtues de blanc, masque sur le visage, se sont placées en tête du cortège. - Amaury Tremblay

Nouveau rassemblement samedi

Depuis une semaine, "nous n'avons pas eu les réponses demandées, explique Dominique Bardet. Le préfet a beaucoup tardé à donner la liste des produits". Cet enseignant s'interroge également sur les fûts stockés dans l'entrepôt de Normandie logistique, également touché par l'incendie, et dont le détail n'a pas encore été communiqué.

Les manifestants ont multiplié les pancartes et les slogans dans le cortège. - Amaury Tremblay

Un nouveau rassemblement est d'ores et déjà prévu samedi 12 octobre, à partir de 15 h, devant le palais de justice de Rouen.

