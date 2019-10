Le premier magasin "NOUS anti-gaspi" de Normandie ouvre à Cherbourg

Le premier magasin NOUS anti-gaspi de Normandie ouvre ses portes ce mercredi 2 octobre 2019, à Cherbourg-en-Cotentin, et plus précisément dans la zone commerciale du Leclerc de Tourlaville. Il fait partie d'un réseau en pleine extension, sur l'ouest de la France, avec déjà deux enseignes à Rennes depuis mai 2018, une à Saint-Malo et à Laval, et une sixième qui ouvrira dans le 19e arrondissement de Paris le 6 novembre prochain.

Du circuit court dans le Cotentin

L'enseigne a jeté son dévolu sur Cherbourg-en-Cotentin pour favoriser le circuit court et s'implanter dans un territoire agricole, avec des maraîchers et des producteurs laitiers avec lesquels travailler. "Ici dans le Cotentin, on est bien servis", sourit la directrice du magasin, Christelle Lemonier. Les clients pourront aussi trouver des produits de la grande distribution : confiseries, biscuits, fromage, boissons… Et même du vrac.

Le principe est simple, NOUS anti-gaspi évite le gaspillage alimentaire en vendant des produits encore consommables, mais qui ne respectent pas les critères de la grande distribution."Contrairement à la grande distribution, nous faisons le choix de vendre des produits soumis à la DDM, date de durabilité minimale, car la loi nous y autorise", poursuit la directrice. Les arrivages sont quotidiens, ce qui permet de découvrir chaque jour de nouveaux produits, également en fonction des saisons.

Dix millions de tonnes de nourriture à la poubelle

Chaque année, les Français jettent dix millions de tonnes de nourriture. "On estime à 30 à 40 tonnes d'aliments qui sont sauvés chaque mois par chaque magasin", explique Renaud Pavic, chargé de communication. Cette estimation représenterait une sauvegarde de 1 440 tonnes à 1 920 tonnes de produits par an pour les quatre magasins déjà en service.

L'avantage est donc écologique, mais aussi économique, car les produits coûtent 10 à 50 % moins cher. Christelle Lemonier, la directrice du magasin à Tourlaville, explique quelles denrées en particulier sont sauvées :

Un livre blanc contre le gaspillage alimentaire

Dans un souci environnemental, les magasins NOUS anti-gaspi ont rédigé un Livre blanc, sous-titré "pour réduire le gaspillage des fruits et légumes moches", afin de faire réagir les pouvoirs publics sur les normes spécifiques européennes, trop strictes à leur goût pour onze fruits et légumes, et par le cahier des charges de la grande distribution. Écoutez Renaud Pavic, chargé de communication chez Nous anti-gaspi :

A LIRE AUSSI.

Haro sur le gâchis alimentaire! une enseigne danoise se spécialise dans les invendus

Journée de l'anti-gaspi : près de Fécamp, elle vit en mode zéro déchet

De l'entrepôt au frigo public, l'Allemagne traque le gaspillage