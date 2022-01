Bois-Guillaume. Incendie de Lubrizol : le ministre de l'Agriculture en déplacement ce lundi

Un cinquième ministre en déplacement à Rouen (Seine-Maritime) après l'incendie de l'usine Lubrizol. Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'alimentation, viendra échanger avec les organisations professionnelles agricoles et les services de l'État, lundi 30 septembre 2019, dans l'après-midi.

Les agriculteurs touchés

Le ministre se rendra ensuite dans une exploitation agricole, située à Bois-Guillaume (Seine-Maritime), qui a été touchée par le panache de fumées et les retombées de suies après l'incendie.

Cent douze communes sont concernées par un arrêté préfectoral du samedi 28 septembre où la collecte du lait, des œufs et du miel est consignée. Cette mesure de précaution inquiète les éleveurs et les agriculteurs vis-à-vis des pertes économiques et des possibles indemnisations par l'État.

