Tom Cruise est célibataire mais très riche !

D'après le magazine économique, Tom Cruise a perçu 75M$ entre mai 2011 et mai 2012. Porté par le succès de Mission : Impossible - Protocole fantôme et de son avance pour le film de science-fiction Oblivion, le comédien prend la première place du classement, au détriment de Leonardo DiCaprio.

En pole position l'an dernier avec 77M$, Leonardo DiCaprio a vu ses revenus fondre de plus de moitié, pour atteindre 37M$. J.Edgar de Clint Eastwood n'est pas parvenu à la cime du box-office comme Inception l'année précédente. Forbes indique par ailleurs que le comédien a accepté un cachet symbolique pour jouer dans Django Unchained, alors qu'il sera un des produits d'appel du western de Quentin Tarantino.

Leonardo DiCaprio fait jeu égal avec Adam Sandler, spécialiste de la comédie commerciale. Porté par les beaux scores de Fast and Furious 4 et Le Voyage au centre de la Terre 2, l'ancien catcheur Dwayne Johnson s'accapare la quatrième position, avec 36M$.

Ben Stiller suit avec 33M$, suivi des ex aequo Sacha Baron Cohen, Johnny Depp et Will Smith (30M$). De mai 2011 à mai 2012, Mark Wahlberg a obtenu 27M$ de plus sur son compte en banque.

Les jeunes de "Twilight" font leur trou

La dernière marche est détenue par Taylor Lautner et Robert Pattinson, les deux ennemis de la saga romantico-fantastique Twilight, avec 26,5M$. Leur partenaire de jeu Kristen Stewart les surclasse, avec des revenus annuels estimés à 34,5M$ sur une période identique. A 22 ans, elle est l'actrice la mieux payée de l'année écoulée à Hollywood, cela avec un salaire plus de deux fois inférieur au premier acteur.

Forbes livre chaque année sa liste des acteurs les mieux payés d'Hollywood, scores qui prennent en compte les cachets de participation à un film et les intéressements reçus sur les ventes de tickets, de DVD et Blu-Ray. Le magazine observe également les revenus issus des partenariats publicitaires des stars et leurs royalties.