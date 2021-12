Caen. Assurances : 25 postes à pourvoir au Crédit Agricole d'ici mars 2020

"Il ne faut pas oublier que l'on est la première assurance en France. On n'est pas seulement une banque". C'est par ces mots que Daniel Epron, le président du Crédit Agricole Normandie plante le décor. Pacifica, est la compagnie spécifique du groupe qui permet d'assurer les dommages, les sinistres et bientôt, la grande nouveauté, les litiges qui relèvent du juridique. À Caen (Calvados), une unité de protection juridique va être créée en mars 2020.

Le Crédit Agricole : un géant dans l'assurance

Cette unité, qui verra le jour proche du périphérique et d'une zone commerciale (le lieu n'est pas encore dévoilé) complètera une offre d'assurances déjà bien développée au Crédit Agricole. Il couvre à la fois les dommages auprès des particuliers, des exploitants agricoles, des professionnels et bientôt auprès des petites et moyennes entreprises et industries (PME et PMI) d'ici 2020.

Sur le marché français, le Crédit Agricole est la sixième assurance de biens et responsabilités. L'entreprise assure également ses adhérents victimes de sinistres liées aux catastrophes naturelles. Selon les dirigeants, ce secteur n'est pas à négliger. "On a remboursé 53 millions euros de sinistres en 2018. Notre proximité avec la clientèle est une force. On veut encore gagner leur confiance" se félicite Pascal Delheure, directeur général du Crédit Agricole Normandie.

Pour cela, en plus des 600 000 de contrats d'assurance qui s'ajoutent chaque année au Crédit Agricole, l'unité de protection juridique va "prendre en charge l'assistance en termes de conseil et d'accompagnement en cas de litige entre un particulier, un professionnel ou un exploitant avec un voisin, un tiers ou bien un fournisseur".

25 postes à pourvoir pour l'ouverture

Cette nouvelle unité de gestion ne va pas gérer uniquement les contrats normands bien qu'elle soit implantée à Caen. Aujourd'hui, il existe 33 000 contrats de protection juridique agricoles et 11 000 professionnels en Basse-Normandie. Pour gérer au mieux cette demande, l'assurance, n°1 sur le marché, va recruter 25 personnes d'ici mars 2020. Thierry Langreney, directeur général de Pacifica :

"Sortir de l'Université n'est pas un problème" Impossible de lire le son.

Ensuite, l'idée serait de recruter une centaine de personnes d'ici cinq ans maximum. "La protection juridique est le secteur où les clients sont les plus fidèles". Au Crédit Agricole de ne pas se tromper...

A LIRE AUSSI.

Les start-up à l'assaut du droit

Calvados : un an de prison ferme pour fraude à la CAF et recel de délit d'assurance

Macron promet aux sinistrés de l'Aude d'aller "vite" avec un fonds d'au moins 80 millions d'euros

France : assurer son logement et sa voiture coûtera plus cher en 2017

Irma, une des catastrophes naturelles les plus coûteuses en France