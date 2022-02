PHOTOS : la fête du Marité à Granville

Le destin d'un navire en bois dépend de la passion (ou non) des Hommes. Le Marité, construit en 1922 aux chantiers de Fécamp et destiné au travail de morutier a eu de la chance.

Une restauration remarquable

Après des années de restauration et plusieurs millions d'euros, le fier trois mâts, est fêté à Granville, son nouveau port d'attache. Le coeur des artisans de ce projet fou battait fort, le samedi 30 juin, sur le pont du Marité, accosté au quai d'Orléans.

Monseigneur Lalanne, évêque du diocèse de Coutances, a béni le voilier et l'équipage composé d'un patron et de six marins.

Un nouveau départ

C'est la sixième vie du Marité (découvrez ses vies précédentes sur le site du Marité) que parraine le comédien d'origine granvillaise Jacques Gamblain.

La bouteille de champagne s'est brisée d'un coup sec sur la proue du voilier. Les prochaines années devraient être belles... Le voeu du parrain de ce fameux trois mâts est qu'il ne reste pas le "cul à quai".

La passion des Hommes provoque de belles aventures que Tendance Ouest suivra... avec passion !