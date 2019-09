Tendance Ouest recherchedes correspondants locaux

Pour étoffer ses pages consacrées aux faits divers et à la justice, Tendance Ouest recherche actuellement des correspondants locaux, hommes ou femmes, de tous âges, motivés, qui apprécient l'écriture et la photo et sont intéressés par le droit, la justice. Il s'agit de couvrir en particulier les audiences au tribunal de grande instance et à la cour d'appel de Caen. Si cela vous intéresse, il suffit d'envoyer votre candidature par mail (CV et quelques lignes de motivation) à redactioncaen@tendanceouest.com

A LIRE AUSSI.

[Vidéo] Sur TF1, Jean-Luc Reichmann salue Tendance Ouest !

Tendance Ouest recrute un attaché commercial à Rouen

Centrafrique: deux journalistes de l'AFP violemment interpellés à Bangui

Fauchée en gare d'Audrieu, la SNCF relaxée : la mère de Justine fait appel [VIDÉO]

Gastronomie: deux Français premiers de La Liste mais les bistrots vont mal