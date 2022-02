Les jeunes caennais s'initient aux disciplines olympiques

Un mois avant les Jeux Olympiques de Londres, le Comité départemental olympique et sportif du Calvados avait invité 400 jeunes collégiens à découvrir et s’initier aux disciplines telles que le judo, l’escrime, le hockey sur gazon, le tennis, le handball, le rugby et l’athlétisme au stade Hélitas, mercredi 20 juin.