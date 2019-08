Le Water-Polo de Granville fait aussi sa rentrée !

Le club Granville Water-Polo propose pour cette saison de vous jeter dans le grand bain avec plusieurs activités autour de ce sport aquatique

Le Baby Polo concerne les enfants à partir de 3 ans, une façon ludique de faire évoluer les enfants dans l'eau et de leur faire prendre confiance sous forme de jeu. Les entraînements ont lieu le mercredi de 16h à 16h30 pour les enfants de 3 à 4 ans et de 16h30 à 17h pour ceux de 5 à 6 ans.

L'école de water-polo commence à 6 ans et concerne les enfants jusqu'à 12 ans. Les créneaux pour les filles et les garçons sont le mercredi de 14h à 15h et le samedi de 10h à 11h.

Une section loisir est ouverte à toutes et à tout le mercredi soir de 20h à 22h.

Une équipe U13 sera inscrite en championnat de la zone ouest et une équipe U15 connaîtra le championnat de France pour la première fois dans le département.

Pour les seniors, c'est le championnat N3 pour la dixième année consécutive avec le podium dans le viseur.

Les membres du club de Water-Polo seront présents au Forum des associations, dimanche 1er septembre 2019 de 14h à 17h et une animation water-polo sera organisée aux mêmes horaires au centre aquatique l'Hippocampe de Granville