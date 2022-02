Journée de lutte contre la THT : 2 gendarmes et deux manifestants blessés

La journée de mobilisation contre la THT à Montabot près du Chefresne :

Deux manifestants et deux gendarmes blessés au cours d’affrontements ce dimanche en fin de matinée. Une main cassée et une blessure au bras par barre à mine chez les gendarmes, une plaie à l’oeil et une inhalation de gaz lacrymogène chez les manifestants, dont un membre a été interpellé.

Selon la préfecture de la Manche, « des gendarmes ont été pris à partie et ont essuyé des jets de pierre de la part d'un groupe d'une soixantaine d'individus comprenant des personnes casquées et masquées. Des groupes de manifestants souvent masqués ou cagoulés ont violemment pris à partie les gendarmes présents. Ils étaient armés de barres à mine, boulons, bâtons et ont effectué des tirs tendus de fusée en direction des forces de l'ordre".

Près de 550 policiers et gendarmes sont mobilisés sur le site, qui rassemble un peu plus de 300 manifestants selon les autorités, plus de 600 selon les organisateurs qui ont érigé depuis vendredi soir un camp de résistance à la THT, fermé aux médias.

Ecoutez Benoît Lemaire, le secrétaire général de la préfecture de la Manche, il évoque une volonté de combats des militants, puis, Isabelle Attard députée EELV du Calvados, elle s s’est rendue sur place ce dimanche après midi. Choquée, elle dénonce ces violences.

photo : lamanchelibre.fr