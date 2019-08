Voile : le skipper du Havre Charlie Dalin met à l'eau son nouveau bateau

Le skipper natif du Havre (Seine-Maritime), Charlie Dalin, fait un pas de plus vers le Vendée Globe 2020, course à la voile autour du monde, en solitaire et sans escale.

30 000 heures de travail

Lundi 5 août 2019, son nouveau bateau, un Imoca de 60 pieds (un peu plus de 18 mètres) sponsorisé par Apivia, a été mis à l'eau à Lorient (Morbihan). Sa construction a nécessité 30 000 heures de travail et mobilisé trente personnes.

Premier défi pour ce monocoque novateur : la Transat Jacques Vabre qui partira du Havre le 27 octobre prochain. Charlie Dalin la disputera en duo avec Yann Eliès.

