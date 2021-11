Le-Havre. Football (Ligue 2) : Accroché par Niort, le HAC suscite déjà des inquiétudes

Le match

Face à des Niortais battus à domicile par Troyes (0-2), lors de la journée d'ouverture, le HAC espérait bien bonifier le point ramené d'Ajaccio (2-2). Mais un incroyable oubli défensif allait rapidement lui compliquer la tâche. Quelle complaisance sur le coup franc excentré de Louiserre ! L'ancien Havrais servait en retrait Jacob, libre de toute opposition. Sa puissante frappe laissait Gorgelin sans réaction (0-1, 22e). Les Ciel et Marine avaient pourtant attaqué la rencontre sur des bases encourageantes. Mais la tentative de Dina Ebimbe s'était dérobée du cadre (7e), et celle, trop molle, de Thiaré avait fini dans les gants d'Allagbe (10e).

Force est tout de même de reconnaître que dans la maîtrise du jeu, les Chamois évoluaient un ton au-dessus. Avant l'ouverture du score, Louiserre avait déjà fait passer quelques frissons dans les travées du Stade Océane, en déclenchant une frappe flottante de peu à côté (12e). Les Havrais peinaient à ressortir proprement le ballon, et plus encore à désarçonner un bloc niortais solide et bien organisé. Thiaré se voyait logiquement refuser son but pour une position de hors-jeu (29e), dernier fait marquant d'une première période qui laissait tous les observateurs sceptiques sur le potentiel du HAC.

Kadewere, buteur providentiel

Les hommes de Paul Le Guen avaient le mérite de réagir dès le retour des vestiaires. Et mettaient enfin sous pression leurs adversaires. La frappe écrasée de Gueye manquait le cadre (52e), et la tête de Dina Ebimbe, à la réception d'un centre de Bonnet, était contrée (54e). Le HAC parvenait tout de même à ses fins à la suite d'un corner de Fontaine conclu victorieusement par Kadewere, crédité de son 3e but de la saison, déjà (1-1, 59e). Un petit moment de folie bien furtif. Il ne se passait plus grand-chose de bien transcendant par la suite. Les visiteurs resserraient la garde, contenant sans trop de difficultés les rares velléités d'une équipe havraise bien trop moyenne dans tous les secteurs. La belle frappe de Bazile, détournée par Allagbe (90e), ne changeait rien à l'affaire, et c'est donc sur un nul assez logique que les Ciel et Marine tournaient le dos à cette 2e journée. Pas très rassurant avant d'aborder deux déplacements de suite, à Troyes et à Lens.

Les buts

22e : A la suite d'une faute de Bonnet sur Konaté, les Chamois bénéficient d'un coup à l'extrême limite de la surface de réparation, complètement excentré côté droit. Louiserre le joue en retrait pour Jacob, qui profite du laxisme de la défense havraise pour armer une frappe puissante sous la barre.

HAC - Niort : 0-1

59e : Après un corner de Fontaine et un petit cafouillage dans la surface niortaise, Kadewere, à six mètres du but d'Allagbe, " s'arrache " pour égaliser du pied gauche.

HAC - Niort : 1-1

Réaction

Paul Le Guen (entraîneur du HAC) : " Ce n'est pas un bon résultat, mais j'ai le sentiment que les joueurs ont beaucoup donné. Ils ont été extrêmement généreux pour revenir au score et tenter de prendre l'avantage. J'ai envie de voir des points positifs, c'est-à-dire cette capacité de réaction, cette capacité à vouloir gagner le match. Même si on n'y est pas parvenu, on y a mis beaucoup d'énergie. Sur l'ensemble du match, on a été mieux organisé qu'à Ajaccio. Au niveau des attitudes, je suis content. Cela ne veut pas dire que je me satisfais du résultat, mais il y a des enseignement positif à retirer. Ce n'est pas un si mauvais match que ça. "

La fiche

Arbitre : M. Varela. 6 256 spectateurs

Buts HAC : Kadewere (59e) ; Niort : Jacob (22e)

Avertissements HAC : Camara (90e+2) ; Niort : Sans (56e), Lapis (72e)

HAC : Gorgelin – Bese, Mayembo, Camara, W. Coulibaly – Dina Ebimbe (Assifuah, 68e), Gueye, Fontaine, Bonnet (cap) (Bazile, 82e) – Thiaré (Dzabana, 78e), Kadewere. Ent : Paul Le Guen

NIORT : Allagbe - Dacosta, Paro, Sans (cap), Lapis - B. Konaté (Bueno, 85e), Louiserre - Jacob, Kemen, Leautey – Autchanga (Koyalipou, 62e). Ent : Pascal Plancque

A LIRE AUSSI.

Ligue 2 : Face à Metz, le HAC peut s'en vouloir

Ligue 2 : Nancy assomme le HAC

[Coupe de la Ligue] : Vainqueur de Nîmes, Le Havre s'offre un quart de finale à Bordeaux

[Ligue 2] : La victoire de la patience pour Le Havre

Football (Coupe de la Ligue, 16e de finale) : Le Havre écarte Troyes et file en 8e