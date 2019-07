La nouvelle grille horaire des lignes Intercités contestée par les usagers

Plus de trains prévus en 2020



A partir de 2020, la Région Normandie va reprendre la gestion des lignes Intercités Paris-Normandie. Parmi les grandes mesures, elle promet 6 trains allers-retours de plus par rapport à 2019 pour la ligne Caen-Paris, 7 trains de plus sur la liaison Rouen-Paris, et des renforts le vendredi entre Paris et Deauville. La grille proposerait plus de trains tout au long de la journée, y compris aux heures dites "creuses".

Un de leurs objectifs consiste "à mieux répartir les trains afin de pouvoir ajouter des dessertes tout au long de la journée, d'harmoniser les missions (c'est-à-dire les arrêts desservis par un type de train) et permettre ainsi aux voyageurs de disposer d'une offre lisible et régulière." a déclaré la Région dans un communiqué. Cependant, des associations d'usagers soulignent l'incohérence entre l'offre proposée et le besoin des usagers aux heures de pointe, qui sont pour beaucoup, contraints de prendre le train pour se rendre sur leur lieu de travail.



Les associations d'usagers mécontentes

"Le premier train de la journée part actuellement de Caen à 5h05 et en 2020 il partira à 5h28, explique Nicole Grof, présidente de l'Union des usagers du Paris-Cherbourg (UDUPC). C'est un problème car les personnes qui commencent le travail à 8h et qui arrivent déjà de justesse vont arriver encore plus tard à Paris..." Le premier train qui part de Caen à 5h05 et qui arrive à 7h17 à la gare de Paris Saint-Lazare actuellement arrivera donc en 2020 à 7h38.

Même problème pour la ligne Rouen-Paris. "Je prends actuellement le premier train direct, le 3100, qui part de Rouen à 6h26 et qui arrive à 7h40 à la gare Saint-Lazare, explique Karine Courteaud présidente de l'Association de défense des usagers du rail normand (ADURN). Ce train en 2020 sera avancé à 5h56. Pour les gens qui habitent plus loin, dans des gares intermédiaires comme Barentin ou Dieppe, les TER qu'ils prennent actuellement ne leur permettront plus de prendre ce premier direct, puisque les leurs arriveront bien plus tard."

Alors que le premier train direct de Rouen sera avancé d'une demi-heure en 2020, c'est l'inverse pour celui de Dieppe. En 2019, le premier TER de Dieppe est programmé à 5h32 du lundi au vendredi, et arrive à 6h16 à Rouen, ce qui permet en effet, de monter dans le premier train direct au départ de Rouen en direction de Paris. Mais en 2020, le premier TER partira de Dieppe une demi-heure plus tard, à 6h04, et arrivera donc trop tard à Rouen. L'arrivée à Paris ne se fera donc non plus à 7h40 mais à 8h18. Un timing serré pour les usagers qui doivent commencer le travail à Paris entre 8h et 8h30.

La Région n'a pas donné suite à notre demande d'échange concernant la nouvelle grille 2020.

