CAN-2019: Bounedjah, le réveil magique de la machine à buts algérienne

Tendance Ouest a écrit :

Eure : la consommation de poissons pêchés dans la Seine interdite

Un incendie dans une usine de traitement des eaux usées classée Seveso, dans le département des Yvelines, mercredi 3 juillet 2019, a provoqué une pollution organique dans la Seine. Celle-ci traverse actuellement le département de l'Eure. Cette pollution peut présenter un risque pour la santé en cas de consommation de produits issus de la pêche. En conséquence, la préfecture de l'Eure a pris un arrêté portant interdiction temporaire de la consommation humaine et animale, de la pêche, de la détention, du débarquement, du transport et de la commercialisation ou de la cession gratuite de tous les poissons de toutes les espèces pêchés dans la Seine. Cette interdiction est applicable pour une durée de trois mois et prend effet dès vendredi 19 juillet 2019.

10h59